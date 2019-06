“Faço mais de mil foto por mês. Troquei a faculdade pelo Instagram”, diz Suzy Cortez, Musa do Instagram

A Musa Fitness e ex-Miss Bumbum Suzy Cortez surpreende milhares de seguidores nas suas redes sociais ao divulgar centenas de fotos ousadas. Considerado um trabalho por parte da modelo, ela revela que já trocou a faculdade de Direito ao optar por seguir carreira influenciando pessoas no Instagram. Hoje ela possui mais de 1 milhão de seguidores. “Tranquei minha tão sonhada faculdade de Direito, mas escolhi o Instagram e não me arrependo. Muitos pensam que não, mas manter as postagens é um desafio e tanto. Faço mais de mil fotos criativas por mês para manter o meu público”, diz.

Suzy esta participando pela segunda vez de um concurso de bumbum. Pela primeira vez em versão internacional, a modelo representará o Brasil para conquistar o título inédito de Miss Bumbum World, em premiação que acontece no México, em setembro.

Tawany Santos/Asimp