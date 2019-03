Famosos prestigiam Camarote Allegria na Marques de Sapucaí

No domingo de Carnaval, 3/3, o Camarote Allegria recebeu a rainha Deborah Secco e a Musa do espaço VIP Yasmin Brunet, que roubaram a cena ao sairem para sambar na Avenida entre uma escola e outra. A atriz também aclamou amigos que desfilavam nas escolas, como Juliana Paes.

Christiane Pelajo, Bruno Padilha, Jorge Pontual e Leticia Birkheuer também marcaram presença no Allegria, Localizado no setor 11, na Marques de Sapucaí, e prestigiaram as escolas de samba e as atrações da noite. O mestre do samba Jorge Aragão, ao lado de Rodrigo Lampreia, surpreendeu os convidados com um show surpresa. Também passaram por lá o fenomeno do funk Yuri Martins, a bateria da Mangueira e os Djs Rapha Lima, Bruna Lennon, Lucce e Reezer.

Deborah Secco roubou todos os olhares pra ela, ao chegar com um body feito excusivamente para a ocasião, de cor azu e com detalhes com brilho e transparencia. A roupa, que caracterizava o tema 'Fundo do mar', foi criado pela estilista Michelly X, responsável também por outras produções de Claudia Raia, Carolina Dieckmann, Paola Oliveira, entre outras. Deborah personaizou um leque com a estampa do Camarote e garantiu um look completo.

Paula Regufe/Asimp