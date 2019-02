Fenômeno do Funk, Tainá Grando “se joga” em novo clipe de MC MM lançado pela Kondzilla

A coreógrafa e bailarina Tainá Grando participou de mais uma produção do canal Kondzilla em novo hit do MC MM. Tainá é recordista nacional em participações de clipes na internet

Tainá Grando voltou de suas férias no exterior a todo vapor, e emendou diversos trabalhos na sequência. O mais recente deles é a participação no novo clipe do MC MM para o canal Kondzilla, do novo hit intitulado “Só Vai”.

Com muito bom humor, Tainá conta detalhes sobre o clipe e sua participação e revela que tudo aconteceu muito rápido: “Adoro ‘causar’, no bom sentido, com minha arte e dança. Receber o convite do diretor Gabriel Zerra para mais esse projeto foi bastante especial, e uma satisfação. Amei participar e mesmo na correria de última hora, de um dia pro outro, no final deu tudo certo”.

O clipe foi gravado na quinta-feira (21) no Lions Night Club, na cidade de São Paulo. Esta foi a segunda participação de Tainá Grando com o MC MM: “Terça-feira soube do clipe e quarta à noite me confirmaram a participação, aí gravamos o clipe ontem (quinta) em uma balada aqui em SP. O clipe vai ficar lindo. Locação, luz, figurino, maquiagem, produção, direção tava incrível e a música é super gostosa de dançar”, comenta.

Dedicada e descontraída, Taina também aponta como ama o trabalho que faz, e revela também mais nuanças de sua vibe positiva e divertida: “é muito bom trabalhar com quem a gente já conhece, além de amar o que faz. O primeiro clipe com o MC MM foi “Toma Crew”, que eu Coreografei e era um feat dele com Leo Santana. Me joguei, como em todos os trabalhos. Joguei meu cabelo, joguei minha ‘raba' (risos). Eu sou assim”.

Hebert Neri/ MF Press Global