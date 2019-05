Fernanda D'avila esbanja sensualidade e beleza do fitness ao jeans

Fernanda D’avila é uma referência no fitness e sempre exibe suas curvas de biquíni e nas academias, além das fotos nas redes sociais com milhares de curtidas. No entanto, a musa também garante não apenas o biquini, mas que o jeans certo pode ser uma grande arma para sedução.

"Nem sempre o biquíni ou um look fitness pode ser mais sensual que um look casual. Amo jeans de todas as maneiras e acho que um jeans com o caimento perfeito pode atrair muito mais olhares do que um biquíni que não valoriza o shape".

Confira as produções de Fernanda D'avila e se inspire para arrasar também de jeans.