Fernanda Lacerda será um dos destaques da Goiânia Fashion Week

A loira também aproveitou para curtir um dia de sol e mostrar toda sua beleza em Pirenópolis

Fernanda Lacerda, a Mendigata, será um dos destaques da Décima terceira Edição do Goiânia Fashion Week em 2019. O desfile já é considerado o maior do centro-oeste brasileiro e irá trazer para a Passarela grandes nomes da TV, da moda e da música.

Com o tema “Pela arte e Cultura” o evento promete influenciar a moda Goiana e em todo o Brasil com marcas regionais e nacionais. Fernanda desfilará pela Bronze Cruzeiro: “fiquei muito honrada com o convite. Sou muito ligada à moda e participar de um evento relevante como o GFW é algo maravilhoso”, contou.

Fernanda esteve na cidade para fazer fotos e entrevista pro Goiânia Fashion Week e aproveitou para ir à cidade natal da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, Pirenópolis, que conta com inúmeros atrativos turísticos: “aproveitei para passar o dia em Pirenópolis porque é uma cidade encantadora. Com cachoeiras perfeitas para banhos ou a prática de esportes de aventura.

O Goiânia Fashion Week 2019 acontece nos dias 10, 11, 12 e 13 de Setembro, no Palácio da Música no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Além de Fernanda Lacerda estão confirmados Duda Nagle, Helen Ganzaroli, Adriana Bombom e Dani Bolina como presenças VIP nessa edição.