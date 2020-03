Fran Ayara é eleita Musa do Athletico-PR 2020

A modelo Fran Ayara conquistou o posto de Musa do Athletico-PR na última semana pelo concurso Musa do Campeonato Paranaense 2020. A musa athleticana disputou com mais duas candidatas e venceu a disputa na última semana, onde o anúncio foi realizado pela própria página oficial do concurso.

Feliz pelo resultado, a nova musa do Furação exaltou a conquista por poder representar o time que ela tanto ama. "É um sentimento misto de felicidade e euforia ao mesmo tempo. É muito espetacular saber que represento o time que eu amo muito ", comentou Fran Ayara, não escondendo a emoção.

Ainda sobre o título de torcedora mais bela do time da Arena da Baixada, Fran Ayara disse. "Tenho orgulho em ser athleticana. Estou recebendo bastante carinho e apoio da torcida, amigos e familiares", declarou a gata paranaense.

Agora, ela vai disputar a próxima fase juntamente com as demais representantes de outros times paranaenses para saber quem será a Musa do Campeonato e levar o título para a torcida rubro-negra.