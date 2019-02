Fran Petersen ensina segredo para perder peso até o Carnaval

A modelo e personal trainer Fran Petersen brilha nos desfiles esbanjando boa forma e disposição. Agora ela ensina o seu segredo para quem deseja perder peso até o carnaval e melhorar seu condicionamento físico

O carnaval é uma época em que os corpos estão em evidência, expostos. Com as altas temperaturas da temporada, em pleno verão, e o apelo da Avenida em que musas e beldades desfilam em fantasias que deixam o corpo a mostra, inicia-se uma verdadeira corrida às academias atrás de estar em forma para esse período festivo.

A musa fitness Fran Petersen, musa do Carnaval 2017 é formada em educação física, e dá aulas em uma conceituada rede de academias no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. A morena dá dicas para quem quer chegar na avenida em dia com a boa forma: "quero aproveitar minha experiência como personal trainer e musa do carnaval pra ajudar as pessoas que querem mandar bem tanto na boa forma como na resistência física, pra aguentar o pique do desfile com muito samba no pé. Sempre faço isso antes dos desfiles e funciona muito bem, e agora através da ciência, sabemos que esse método realmente é um sucesso quando o assunto é emagrecimento com saúde”, comenta.

Confira as dicas de Fran Petersen para atingir um resultado rápido em pouco tempo:

1- Hidratação

Primeiramente manter-se hidratado, principalmente antes, durante e após as atividades físicas, pois nosso corpo é composto por 70% de água. Logo, se não o abastecermos com no minímo 2litros por dia, como queremos que ele funcione bem? Para que nosso metabolismo comece a acelerar da forma que desejamos o primeiro passo é este, mantenha seu corpo hidrato sempre.

2- Evite Carne vermelha e carboidratos simples

Nesta fase pré carnaval evite carne vermelha, e carboidratos como pão, aveia, e massa (mesmo que seja aquela integral). Substitua carne vermelha por peixe durante este período, e o carboidrato por oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas.Só de fazer estas substituições, você verá um resultado rápido sem perder a qualidade muscular, e principalmente sem perder os valores nutricionais da sua dieta.

3- Condicionamento aeróbico para a desfilar na Avenida

Por último e não menos importante, faça um treino voltado para condicionamento aeróbio pois você vai precisar muito na hora do desfile (risos) .

Em dias alternados faça um treino com estímulo anaeróbio, ou seja exercícios conjugados sem intervalo entre as séries. Esse método gera um estímulo metabólico, aumentando o gasto calórico durante o treino, mas principalmente após o treino, pois o corpo otimiza a queima de gordura após o exercício, e você continua gastando calorias mesmo fora da academia. Não é perfeito?