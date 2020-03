Gabriela D’ Avila arrasa em campanha na moda verão

A top conta com exclusividade como tudo aconteceu!

Ela está de volta! Após uma pequena pausa na carreira, a querida Gabriela D’ Avila fez seu grande retorno ao mundo da moda em campanha feita para a coleção Verão 2020 da grife Desejo de usar aconteceu em pleno Nova friburgo- Rio de Janeiro, Capital da lingerie ,pelas lentes do grande fotógrafo Petterson.

A loira, que foi a modelo brasileira a ganhar o título de “top model” no mercado internacional e no Brasil, contou com exclusividade em entrevistas alguns detalhes do seu retorno: “O Petterson é uma fotógrafo muito ágil, que não para de clicar, mesmo quando você acha que ele não está fotografando, ele está, então vira quase um filme, onde você não para de atuar até o fim. Foi super divertido!”.

Na entrevista do Lançamento a modelo contou por que da pausa de modela.

“Fui muito conhecida no mundo da moda, trabalhei na Multishow, fui musa da Grande Rio e sempre chamei muito atenção por minha semelhança com a atriz Flávia Alessandra. Hoje morando no Rio Grande do Sul com minha filha de um pouco mais de um ano e estou voltando a modelar com tudo”.

Ela conta que na gravidez engordou 23 quilos e pensou que nunca mais seu corpo voltaria ao normal. Hoje conseguiu emagrecer 27 quilos e está com tudo em dia

“Hoje estou muito feliz com meu retorno e principalmente com a vida e fazendo o que mais gosto” Diz a Modelo. Com sorriso e com simpatia Gabi defini a entrevista.