Ge Monteiro é revelação descoberta por fotógrafa

Aos 24 anos de idade beldade foi recheio da Sexy e está com novos projetos.

No mês de maio os leitores da revista Sexy foram agraciados com uma grande surpresa, se tratava de Ge Monteiro a gata que já é conhecida onde mora em Vitória no ES, foi descoberta por sua fotógrafa a que aproximou do ensaio para a revista, após o lançamento Ge comenta que muita coisa mudou em sua vida, principalmente novos convites artísticos que tem aparecido, o que a gata afirmou que está analisando com muito carinho.

Amante de academia o que é visível em sua beleza física afirma que quem torce por ela logo terá muitas novidades a conta.

Elias Tavares/Asimp