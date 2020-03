Helen Anestiadis disputa para ser Musa do Corinthians

A jovem Helen Anestiadis, de 18 anos, está concorrendo ao posto de "Musa do Corinthians" no concurso Musa do Brasileirão 2020. A linda morena, descendente de gregos, quer realizar um sonho por acreditar ser corintiana desde que nasceu.

Helen Anestiadis disse que é torcedora do Corinthians desde que sua mãe deu à luz a ela e é algo gratificante disputar para ser a Musa do Timão. “É uma oportunidade maravilhosa. O coração fica a mil por hora e é uma honra para mim estar participando do Musa do Brasileirão e buscar representar o meu time do coração. Sou corinthiana desde o ventre da minha mãe e não troco isso por nada”, disse a morena.

Com raízes da Grécia, Helen Anestiadis explicou a origem do seu nome. “Era o nome da rainha da Grécia e em homenagem a minha bisavó, meu pai prometeu que me chamaria de Helen, que na Grécia chamamos de Helena”, declarou a musa grega da Fiel.