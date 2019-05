Hudson José, Secretário de Comunicação do Estado, recebe título de cidadão honorário

Os vereadores de Ponta Grossa aprovaram por unanimidade projeto de lei de autoria do vereador Mingo Menezes (DEM) que concede título de cidadão honorário de Ponta Grossa ao secretário de Estado de Comunicação Social e Cultura, Hudson Roberto José. O parlamentar acredita que a nomeação de Hudson José no secretariado do governo Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) enaltece a cidade e a Universidade.

“O Hudson é um profissional muito competente. Acredito ser uma homenagem justa, pois é uma pessoa que se formou, deu os primeiros passos profissionais em Ponta Grossa e agora coloca a nossa cidade em uma posição de destaque no governo do Estado”, declarou Mingo. José é formado em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), tem especialização em Planejamento e Propaganda e em Gestão pela Universidade Federal do Paraná. “A cidade que me acolheu como universitário, agora me recebe como cidadão. Emocionado, agradeço ao meu amigo Mingo Menezes”, comentou a honraria o secretário nas redes sociais.

Sua experiência inclui a coordenação das áreas de Comunicação e Marketing em grandes empresas. Foi diretor de Comunicação na região Sul do grupo português Sonae, diretor de Marketing da Unimed, diretor de Comunicação da PUC-PR e diretor de Marketing da rede de restaurantes Madero, além de ter sido diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná. Como jornalista, atuou na área de economia e negócios. Foi correspondente da Gazeta Mercantil em Curitiba, repórter especial de economia da Folha de Londrina e colunista da Gazeta do Povo, analisando estratégias de marketing digital em campanhas políticas.

