Influencer de Brasília se torna referência e mira carreira na Tv

Dividindo sua vida entre Brasil e Suíça Letícia Lopes mostra versatilidade.

A bela morena que chama a atenção por onde passa tem nome, Letícia Lopes a Brasiliense de apenas 23 anos de idade tem conquistado muitos fãs no Brasil e fora dele já que a gata divide sua vida entre nosso país e a Suíça. A nação conhecida pelos seus chocolates e relógios agora também conhecem a beleza brasileira.

Malhando a 7 anos Letícia tem um corpo de dar inveja em qualquer pessoa, porém com seu jeito simpática ela diz apenas que a genética é boa. No mês que vem a beldade vai desembarcar em São Paulo pois tem um teste em uma grande emissora que tem interesse em conversar com ela. Pedindo para ela dar mais detalhes ela informou que vai aguardar todo o desenrolar e possibilidade e deve realizar um comunicado oficial. Sem duvida ficaremos todos ansiosos pela resposta que com toda certeza será positiva, além disso tem outros projetos para a beldade o que afirmou seu assessor.