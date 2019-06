Influencer Maquellen Azevedo comemora boa fase da carreira ao estrelar campanhas

Os dias tem sido bem agitados para a modelo Maquellen Azevedo, de 24 anos. Com a agenda lotada, ela desembarcou em Gramado, no Rio Grande do Sul, para uma série de campanhas publicitárias no mesmo dia.

Depois de fotografar para a badalada marca de roupas Top Store, em parceria com a Voe Tri Táxi Aéreo, a modelo protagonizou parceria com a marca Desinchou, especializada em chás. Para encerrar, foi recebida no luxuoso Coelho Café Colonial com uma mesa especialmente preparada para ela.

A boa fase na carreira tem uma explicação. Por compartilhar dicas para as mulheres em suas redes sociais, seus posts têm forte apelo comercial, atraindo marcas e empresas de todo o Brasil. De volta à São Paulo, em breve, ela também se prepara para novos trabalhos como modelo e influenciadora.

“Me sinto realizada! É muito bom ter a oportunidade de viajar e trabalhar com marcas e empresas de vários setores. Consigo encarnar alguns personagens. Às vezes a campanha exige um perfil mais sério e mais mulherão. Às vezes preciso ter um lado teen mais aflorado. É muito divertido essa mudança de um trabalho para o outro”, diz.

E Maquellen não para por aí. A modelo está com entrevista marcada para o programa Fashion Line, no canal a cabo TVC da NET. Ela vai falar sobre sua carreira de modelo que iniciou aos 8 anos de idade. “Tenho uma vida toda pela frente para realizar meus planos. Estar na TV é o começo de tudo”.