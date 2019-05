Influenciadora digital que baixou 13% de gordura corporal conta segredo para manter a boa forma durante viagens

Pricylla Pedrosa é uma influenciadora digital com quase um milhão de seguidores no Instagram e que compartilha com seus seguidores dicas de lifestyle, beleza, moda e boa forma.

Viajante frequente, a influenciadora digital está na Europa, percorrendo Austria e Hungria para um trabalho fotográfico e conta o segredo para manter a boa forma mesmo com pouco tempo para treinar e na correria dos ensaios e de conexões aéreas: “nosso dia começa muito cedo e vamos até quase a noite fotografando. A rotina é muito intensa e não sobra tempo para muito treino. No entanto, mantenho uma dieta cetogênica, a base de proteínas e gorduras, para manutenção da massa magra e evitar de engordar”.

Pricylla revela que com a dieta cetogênica foi capaz de baixar em um ano o percentual de gordura de 27% para invejáveis 14%: “a dieta cetogênica é o meu grande segredo. Em um ano baixei 13% de gordura corporal, o que é muita coisa. E agora mantenho uma alimentação com base na dieta cetogênica e isso me permite ficar em forma, mesmo durante as viagens”.

Pricylla diz que não é difícil manter sua dieta mesmo fora do Brasil: “proteínas e gorduras são fáceis de se encontrar em todo o lugar. Aqui em Vienna se consome muita carne também, então é uma dieta fácil de se manter”.

Saiba qual o cardápio de Pricylla Pedrosa durante as viagens:

Café da manhã: ovos, bacon, queijos e café (sem acúcar)

Almoço: carnes variadas e saladas (alface, tomate, pepino)

Janta: carnes variadas e legumes.