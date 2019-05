Influencier que tem 114 cm de bumbum chama a atenção em lançamento de revista

Raquel Gentil mostra atitude sensualidade com vestido ousado.

No último sábado aconteceu o lançamento da edição de maio da revista sexy, quem esteve presente percebeu a linda morena que transitava pelo evento distribuindo simpatia e sensualidade. A beldade é Raquel Gentil e vem chamando a atenção em suas redes sociais devido a beleza e principalmente pelo fato de ter 114 cm de Bumbum, ela afirma que ultimamente tem chamado a atenção de empresas que querem vincular sua marca ao nome da gata. Só que para o azar dos fãs Raquel afirma que não pretende posar nua porém mesmo assim o seu Instagram é um deleite pra quem gosta de ver sensualidade misturado com simpatia. A gata afirmou tudo isso no evento que estava e ainda disse que o seu vestido, preto com uma grande fenda que deixava totalmente sua silhueta a mostra dando aquele ar de provocação sem perder a elegância, não à toa a marca que a beldade estava usando era justamente a Fashion Provocante referência no segmento da moda sensual.

Elias Tavares/Asimp