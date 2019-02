Jacqueline Mercedes será destaque especial da Colorado do Brás

A loira esbanjou sensualidade e simpatia no ensaio técnico realizado no sambódromo.

Agora já é oficial a linda loira Jacqueline Mercedes fará sua estreia no carnaval de São Paulo pela Colorado do Brás que irá abrir o desfile do grupo especial na sexta feira dia 01.

A loira que a alguns dias tinha confirmado que teria recebido o convite mas agora já está tudo acertado com seu convite realizado pela escola.

Na última semana Jac esteve presente no ensaio técnico da agremiação e arrancou suspiros por onde passou, usando um lindo vestido vermelho que é a cor principal da escola ela mostrou está pronta e afinada com a comunidade.

A destaque deverá receber a faixa e a coroação nas próximas semanas em um dos ensaios da escola e está mega ansiosa para a cerimônia. “É a realização de um sonho, com esse convite tenho que me igualar as lindas musas que o carnaval tem”.

(ETEventos)