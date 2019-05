Letícia Daniela está solteira e solta: 'não pretendo ficar sozinha por muito tempo'

Considerada a loira mais bonita da TV brasileira, a ex-assistente de palco de José Luiz Datena, Letícia Daniela, anunciou para os fãs que terminou seu relacionamento que durou quase dois anos e que não pretende ficar sozinha por muito tempo.

“Não gosto de ficar sozinha muito tempo. Terminei meu relacionamento recentemente e quero estar com o coração disponível para viver um novo amor em breve. O problema é que os homens não tem mais as atitudes e esperam tudo das mulheres. Parece que os homens ficam com medo de chegar em mim e eu sou meio que à moda antiga, eu não corro atrás”.

Letícia Daniela revela que não pretende voltar mais com o ex-namorado e conta quais são os planos para o futuro: “foram 2 anos entre idas e vindas, mas agora acabou mesmo, é definitivo. Tenho me dedicado a minha profissão como modelo, estou fotografando bastante para várias marcas e tenho o plano de ir pros Estados Unidos fazer um intensivão de inglês e me dedicar à faculdade de nutrição. Mas no meio disso tudo quero sim encontrar um novo amor”.