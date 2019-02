London Style: Fernanda D’avila monta look trending para dias chuvosos

A apresentadora e modelo Fernanda D’avila esteve em Londres e mostrou seu look para enfrentar os dias frios e chuvosos do inverno europeu

Londres é conhecida como uma das cidades mais charmosas do mundo, e uma das capitais globais da moda. No entanto, é preciso ter atenção na hora de montar o look para encarar os dias cinzas e chuvosos da terra da Rainha, já que a cidade é conhecida por ser chuvosa, cinza e de tempo frio, o que no mundo fashion é chamado por alguns de "London Style”.

Para enfrentar o clima imprevisível de Londres, a apresentadora e modelo Fernanda D’avila montou o seu “London Style” em um look que acompanha as novas tendências da moda na Europa: “Este look acompanha os trendings de 2019, e as grandes lojas estão repletas por aqui de modelos semelhantes nas vitrines. Looks com pegada militar e elástico nos tornozelos estão super em alta, e a moda deve vir com tudo também no Brasil”, comenta.

Fernanda também fala sobre as demais peças que compõe o seu visual: “A boina é um clássico europeu, e cai bem em diversas combinações. Os óculos com lente translúcida são ideais para dias cinzas, e ainda protegem os olhos do vento frio. Guarda chuva em Londres é uma necessidade, pois o tempo é imprevisível. Esse modelo transparente agregou ao look, e aliou minha necessidade de me proteger da chuva com o elemento fashion, tornando-se um acessório. A bolsa de mão Prada também compõe o elemento visual”.