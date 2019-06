Londrina: Com mais de 500 eventos, empresa comemora 15 anos 

F&B Eventos, empresa londrinense que atua na organização de eventos científicos e corporativos em todo o país e no exterior, acaba de completar 15 anos com mais de 500 eventos realizados. Com foco na área do agronegócio e tecnologia, a empresa possui extenso portfólio e equipe qualificada, propiciando atendimento personalizado.

Nesses 15 anos de história, a F&B esteve presente em 68 cidades e em quatro países, atendendo mais de 300.000 participantes e mais de 2.500 expositores. A empresa coleciona ainda dois prêmios estaduais e 8 prêmios nacionais. “Esse resultado só foi possível com o comprometimento de toda equipe e de parceiros”, comenta a proprietária da F&B Eventos, Daiane Bisognin.

Entre os eventos corporativos a empresa realiza conferências, feiras, inaugurações, lançamentos, workshops, eventos sociais e esportivos. Contudo, é na área científica que a empresa tornou-se referência na realização de congressos, seminários, simpósios e cursos voltados ao agronegócio e à tecnologia.

Para celebrar os 15 anos, a F&B Eventos reuniu em sua sede, na Avenida Maringá, no último dia 11, clientes, parceiros e amigos para um café da manhã.