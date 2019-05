Luanna Lodi, musa do América-MG, retorna ao Bella da Semana

Ao completar dezoito anos, o Bella da Semana proporcionou ao público ensaios especiais para celebrar a data. Após fazer enorme sucesso, a modelo mineira Luanna Lodi retorna com fotos inéditas a maior revista masculina do país.

Nascida em BH, Luanna reside atualmente em Florianópolis e faz sucesso por onde passa. Eleita Musa do América Mineiro, a modelo já fez catálogos, editoriais de moda, além de ter atuado em desfiles e participado de concursos de beleza. “Fui musa do América através de um concurso realizado pelo SBT e também fui assistente de palco de um programa de esporte na Band Minas”.

Fotografada na Casa do Bella, em Floripa, Luanna protagoniza um dos ensaios mais aguardados do ano. Bem resolvida, autoconfiante e positiva, como ela mesma se define, a mineira afirma que gosta de viajar, estar perto das pessoas que ama e em contato com a natureza. “Praia é um dos meus programas favoritos”.

Ela ainda conta que não costuma se sacrificar muito para manter o corpo em dia, mas tem o hábito de treinar, fazer musculação e praticar atividades ao ar livre. “Eu gosto de manter um estilo de vida saudável. Cuida do corpo, mente e alma. Equilíbrio é fundamental”.

Formanda em Gestão Ambiental, Luanna conta que pretende cursar jornalismo e que não planeja muitas coisas para o futuro, pois prefere viver um dia de cada vez. “Meu sonho é ser bem sucedida profissionalmente, ajudar minha família, poder viajar bastante e depois constituir uma família linda e feliz”.

Quando o assunto é sedução nossa bella conta que olhares fixos e tímidos fazem partes de suas características quando se interessa por alguém. “Uma conversa interessante tbm é essencial, mas na verdade não tenho armas, não fico programando. Procuro apenas ser eu mesma, acho errado querer mostrar ser algo que não se é para conquistar alguém”.