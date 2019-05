Mãe empresária e musa conheça Naia Oliv

A curitibana de 31 anos mostra estar em sua melhor fase.

Muitas mulheres após passar por dificuldades na vida decidem jogar tudo para o alto. Não é o caso de Naia Oliv, a beldade de 31 anos após ficar viúva divide bem sua vida de empresária, mãe e atleta. “Não é uma tarefa fácil mas sou a prova viva que a mulher não é um sexo frágil”. Ela já tem no currículo algumas vitórias em campeonatos fitness, porém ela ainda quer mais, assumidamente uma musa, Naia diz ser uma mulher com personalidade e pronta pra chamar a atenção seja qual for a situação.