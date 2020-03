Maria Venture conta com mais de um milhão de visualizações em nova paródia, no Youtube

A atriz e humorista Maria Venture, 20 anos, foi um dos assuntos mais falados das redes sociais nesse carnaval. Com figurino colorido e uma letra criativa - a Paródia “Pegando Fogo, Lara Silva e Poach - Vamo pro Bloco”, em menos de três dias , contou com mais de Um Milhão de visualizações no seu canal no Youtube. “Gravamos com uma galeria muito boa. Nos divertimos muito. Carnaval é isso e a repercussão está massa”, conta Maria sobre o vídeo que fez ao lado Doug Oliver, Marcella Pantaleão, Thayna Baquetta, Gabriela Magalhães, Ingrid Ohara, Sabrina Iorio, Guilherme Avanço, Eduardo Bacco, Michel Brito, seu namorado, Gregory Kessey e Ary Aguiar. Um dos casais mais queridinhos das redes, Maria Venture está em turnê por todo Brasil com o show “Ninguém Me Entende”. Ela passou por Curitiba esse mês e em breve vai voltar à capital paranaense e à Londrina a pedido do público.

Confira o vídeo: https://m.youtube.com/watch?v=4tKw7_772Q4