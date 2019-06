Marista Londrina realiza mais uma edição da tradicional festa junina

Muita música, comidas típicas e brincadeiras trazem atrações para todas as idades

No próximo sábado, 8 de junho, das 14h às 23h, acontece a tradicional festa junina no Colégio Marista Londrina. O evento, realizado há vários, é aberto à comunidade. A entrada custa R$ 20.

Neste ano, a organização preparou diversas novidades: no espaço Fanfest Marista haverá orquestra de violas e músicas para todas as idades. No lounge de fotografia os participantes podem registrar o momento especialmente de quem for vestido à caráter. Para animar ainda mais os participantes, a festa vai contar com barracas de brincadeiras e comidas típicas, além das tradicionais quadrilhas.

Segundo o diretor do Colégio Marista Londrina, Jorge Lampe Narciso Junior, o evento aproxima a comunidade dos alunos da instituição. ‘‘Essa festa é planejada para a ter a participação de todos para que assim, alunos, professores e comunidade se integrem cada vez mais’’, afirma. ‘‘Ficamos muito contentes em fazer com que essa tradição permaneça’’, comenta o diretor.