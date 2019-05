Miss Bumbum Alemanha, Leia Lee posa sensual e recusa rótulo de sex symbol

A modelo diz que vai celebrar o empoderamento feminino na competição mundial

As novas medidas de Leia Lee, a Miss Bumbum Alemanha, não tem chamado atenção só de marcas para campanhas publicitárias, porém, seu corpo definido tem chamado a atenção dos seguidores que a consideram um sex symbol. Em novo ensaio de lingerie, a loira de 26 anos falou sobre o seu perfil e recusou o rótulo de símbolo sexual.

"Sou uma mulher normal. Estou bem com minha autoestima, mas não me considero um sex symbol. Acho esse título muito ousado e nada humilde", diz. “Sou uma mulher como qualquer outra, que trabalha muito, que se ama e se cuida. Minha genética ajuda, então consigo moldar meu shape com mais facilidade. Sou grata por isso também”.

Representando a Alemanha, Leia diz que vai celebrar o empoderamento feminino na competição mundial. E sua apresentação na passarela vai enfatizar justamente esse tema tão atual. “Quero mostrar esse lado da mulher, que ela pode fazer o que quiser, que pode ser quem quiser. Quero levantar essa bandeira e fazer um desfile impecável e inspirador”.

Fazendo dieta para hipertrofia muscular, ela ainda pratica musculação e muay thai. 100% focada na preparação para a final do concurso, Leia quer fazer bonito na passarela, conquistar os jurados e levar a faixa de campeã para casa. “Sou disciplinada e apaixonada por esse estilo de vida saudável. Estou muito focada”.