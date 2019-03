Miss Bumbum México está de volta ao Brasil: “nada é melhor que a casa da gente”

Sheyla Mell tirou um ano sabático para cuidar do corpo, da mente e ficou longe dos holofotes. De volta ao Brasil, a Miss Bumbum México retoma a carreira após a pausa necessária para o bem estar.

“Os últimos quatro anos foram corridos e eu não tive tempo para cuidar da minha vida. Era só trabalho e trabalho, estava precisando cuidar de mim. A ideia que as pessoas criam na cabeça delas sobre a vida que levamos na frente das câmeras foge da realidade. Fiquei fora o tempo necessário para colocar tudo em ordem. Estou de volta ao ‘batente’. Cruzei todas fronteiras da América do Sul e conheci lugares incríveis, mas nada é melhor que a casa da gente”, disse a Miss Bumbum México.

Bem intencionada, claro, a loira quer manter o título que ostenta desde 2015 e voltou ao Brasil para defender a faixa. É que este ano acontece no México a primeira edição do Miss Bumbum World, e Sheyla quer continuar reinando absoluta entre os mexicanos.

“Estou pegando no pesado, malhando e seguindo uma dieta rigorosa para manter o bumbum na nuca e arrematar mais uma faixa. Passei um ano inteirinho viajando com o namorado, comendo de tudo e mais um pouco, mas sem exageros, tudo na medida certa. Agora, solteira novamente, chega de descanso e guloseimas. A minha prioridade hoje é permanecer com o título. O que é meu ninguém leva”, revelou Sheyla Mell.