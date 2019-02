Moda Social 

Vamos de traje social hoje nessa edição. Estamos numa época de formaturas, casamentos e eventos sociais e nos homens não podemos de caprichar no traje: terno + gravata + camisa + sapato. Tudo tem que estar alinhado e seguindo as tendencias. Confira as minhas dicas:

Os sapatos são CNS pra compor um look clássico e elegante, esse modelo é ideal. Sofisticado e confortável, está associado à composição de um visual impecável.

Confeccionado em couro legítimo, conta com palmilha macia e solado de couro seguro e resistente .

A camisa é Theodoro e pra não ficar uma camisa rosa sem graça, igual a todo mundo essa é de poa discreta. Corte e caimento são perfeitos para usa com terno e gravata - essa escolhi na cor vinho, para dar um contraste com a camisa rosa, de jacquar e de muito bom gosto. 100% algodão penteado, corte slim e gola estruturada com botão interno.

A calça é com a barra ajustada para usar sem aparecer a meia (no look estou usando aquelas meias "invisíveis") que deixa o visual mais moderno.

Gostaram?

Mais dicas de moda no meu instagram: @gustavogodoy

Fotos: Tawan Santos