Modelo brasileira quase cai do camelo em viagem a Capadócia enquanto fazia foto para o Instagram

Quem viu a modelo e influenciadora digital Roberta Eloisa nas costas de um camelo em um clique compartilhado em sua rede social nem imagina o sufoco que ela passou. Como vale tudo para ter a foto perfeita, a modelo aventurou-se a montar sozinha um camelo na Capadócia, Turquia, e quase caiu.

No Instagram, a foto tem milhares de curtidas e chama atenção pela beleza da paisagem em meio a neve. Mas os bastidores da imagem tem uma história curiosa: “geralmente quando turistas andam de camelo sempre estão acompanhados do guia do animal, que segura as cordas. Eu queria fazer a foto perfeita e disse ao guia que se afastasse. Nessa hora eu fiz a foto. No entanto após o clique eu perdi o equilíbrio e quase caí do camelo. O animal é muito dócil, mas com o desnível nas costas dele não é nada fácil se equilibrar (risos)”, conta Roberta Eloisa.

Roberta chama atenção na rede social por seus cliques em diversos lugares do mundo em paisagens incríveis. Seja em Paris, na Turquia, na Noruega ou em qualquer um dos destinos, a modelo atrai milhares de likes. Roberta Eloisa tem quase 200 mil seguidores no Instagram.