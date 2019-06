Modelo e dançarina, Giselle Bednarski estará na edição de junho da revista Sexy

A modelo e dançarina Giselle Bednarski, 21 anos, posou nua para a edição de junho da revista Sexy e fez um ensaio para lá de sensual. Natural do Paraná, o único procedimento estético ao qual se submeteu foi a prótese de silicone nos seios. Ela não malha, não é adepta de nenhuma dieta e garante que é tudo genética.

"Nunca olhei para o meu corpo e senti necessidade de mudar algo, exceto os seios, que eram pequenos e eu dei uma leve turbinada. Sempre fui 'mionzinha' e gosto de ser assim. Não faço academia e não sigo nenhuma dieta. Sou toda fora da curva e me sinto muito bem com isso. Não sei como essas meninas aguentam ficar com fome ou comer tanta coisa sem graça. Aqui é tudo natural de fábrica e eu agradeço por ter nascido na família que nasci, temos uma boa genética", disse ela aos risos.

A modelo diz não ter problema algum com a nudez e revela o desejo que sempre teve de estampar uma revista masculina do jeito que veio ao mundo.

"Apesar de muito nova, sempre gostei da minha liberdade, desde criança. Gosto de ser livre, de ser dona de mim, das minhas escolhas, dos meus sonhos e do meu corpo. Nunca quis ser padrão para ninguém. O meu fascínio pelo nu das revistas me acompanha desde a adolescência, quando eu passava por alguma banca de jornal e ficava admirando mulheres de todos os tipos nas capas das revistas masculinas. Quando fiz 18 anos coloquei na cabeça que um dia eu faria o meu ensaio nu para que outras mulheres me admirassem também. A mulher não se mostra para o homem, é para a outra mulher", revelou a loira.