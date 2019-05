Modelo fashion, Sharoll Rocha posa e critica padrões de beleza: "virou obsessão"

Para inspirar outras mulheres, a gaúcha se prepara para lançar um blog sobre o universo feminino

Bem longe de viver a ditadura fitness, a modelo gaúcha Sharoll Rocha exibiu suas curvas em novo ensaio fotográfico e, nos bastidores, desabafou sobre os padrões de beleza, sobretudo em tempos de exposição nas redes sociais. Com looks comportados, a loira de 38 anos exibiu o shape mais slim e garantiu que nunca pensou em ficar ‘bombada’.

“Parece que essa onda fitness virou obsessão. Nunca fui escrava do meu corpo, sempre cuidei da minha aparência por bem-estar e saúde. Eu gosto de me cuidar e ter uma rotina saudável. Claro que treino na academia e levo uma vida saudável, mas não vivo em busca de um padrão. Acho que isso é over, só faz mal para as mulheres”, opina. “O mais importante é curtir o seu próprio shape e ter seu próprio estilo de vida”.

Além de malhar regularmente na academia, Sharoll aposta no crossfit e no pole fitness para manter as curvas. E a modelo garante que só fez uma cirurgia plástica: colocou próteses de silicone nos seios. “Gosto do shape mais natural, isso me faz bem. Sou 90% natural”, brinca a gaúcha. “E não pretendo fazer plásticas”, avisa.

Para inspirar outras mulheres a buscar seu próprio estilo e viver sem padrões, Sharoll se prepara para lançar um blog sobre beleza e moda. A ideia é compartilhar reflexões e dicas para mulheres reais. “O meu objetivo não é influenciar, mas ter uma conversa aberta na internet sobre esse assunto. Afinal, a busca pela perfeição do corpo tem se tornado uma doença”.