Modelo plus size diz que pensou em suicídio na adolescência após bulliyng

A modelo plus size Débora Porto já revelou que sofreu bullying na adolescência e até foi apelidada de Peppa Pig, na época. Por mais que a sua vida tenha dado reviravoltas, as consequências desse passado trouxeram à tona para a Débora depressão e tentativa de suicídio.

“Tentei o suicídio três vezes e duas fui parar no hospital. A última vez me tranquei no banheiro, quando minha irmã me viu caída e procurou por ajuda”, revelou em postagem no Instagram.

A modelo conta que, para chegar a esse ponto, ficava trancada no quarto. “Queria que todo esse sentimento acabasse. Eu era novinha, mas aprendi que eu sou a pessoa mais importante na minha vida, não é pai, nem mãe e nem irmãos, e sim você por si mesma e temos que aprender o valor da vida”.

“Eu não gosto de falar desse assunto, mas vi tantas pessoas lindas, que mostram uma vida perfeita para todos, mas ninguém sabe o que passa. Todos me veem hoje forte, mas já tive esse quadro e me apeguei em Deus. Hoje descobri que o amor próprio me curou... São milhões de pessoas que passam por isso e eu me senti na obrigação de ajudar quem passa por isso”.

Hoje a modelo possui mais de 300 mil seguidores, conquistados através de postagens de superação.