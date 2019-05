“Muitas são apenas marias chuteiras”, declara Suzy Cortez, eleita Musa do Barcelona pela torcida

Musa do Barcelona, a maior torcida da Europa com 44,2 milhões de torcedores, Suzy Cortez conseguiu um feito que nenhuma outra brasileira conseguiu tão fácil - ser eleita pelos torcedores como a musa oficial da torcida, o que levaram até o jogador Messi uma promoção feita nas redes sociais com a hashtag #desbloqueiaMessi, que movimentou as redes sociais e os fãs clubes espalhados pelo mundo. “Ter sido bloqueada pelo Messi foi algo que me impactou muito, porque sou muito fã, mas ter sido desbloqueada do Instagram por uma campanha feita pelos torcedores do clube foi muito gratificante”, declara.

A modelo ainda fez duras críticas para as chamadas musas de times, que usam a bola apenas como auto promoção. “Elas não têm conexão alguma com os times e mesmo com os torcedores, não tem sentido algum”.

Suzy se prepara para representar o Brasil na competição pelo bumbum mais bonito do planeta, e diz que conta com torcida dos fãs do Barcelona. “Diariamente recebo o apoio deles, é impressionante”.