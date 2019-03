Musa da Tatuapé chama atenção de Jojo Toddyinho durante desfile no Anhembi

Renata Spallicci chamou a atenção de Jojo Toddynho, que elogiou a musa da Tatuapé

Renata Spallicci estreou como musa no carnaval pela atual bicampeã Acadêmicos do Tatuapé, que desfilou na madrugada do sábado (2). A escola foi a quinta a desfilar no Grupo Especial do carnaval 2019 de São Paulo. O título foi "Bravos Guerreiros - Por Deus, pela honra, pela justiça e pelos que precisam de nós.

Durante o desfile Renata chamou a atenção por seu corpo sarado, pela alegria e disposição apresentada na Avenida, mas também pela elaborada fantasia que usou, que trazia as cores da agremiação e tinha inspiração em guerreira lendárias.

A musa recebeu o carinho de diversas pessoas no Anhembi após o desfile, inclusive da cantora Jojo Toddyinho, que elogiou a desenvoltura e a beleza da musa do Tatuapé.