Musa do Corinthians confia na classificação no próximo jogo contra o Flamengo

Com muita ousadia e medidas perfeitas, Carol Cisz declara todo o seu amor ao Corinthians, time do coração, e surge como uma das musas do clube paulista. A morena impressiona com 115cm de quadril e 105cm de busto que contrastam com sua cintura de apenas 75cm e chama a atenção por onde quer que passe.

Carol Cisz é natural de Santa Catarina e diz que o Timão é o seu grande amor: “se tem uma paixão na minha vida que é maior que tudo é o Corinthians. Se um dia eu casar meu marido vai ter de saber que meu coração sempre vai ser dividido entre ele e o Timão (risos). Eu me entrego mesmo, de corpo e alma”.

Sobre o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira, Carol está confiante: “acredito que vamos vencer, estou confiante na classificação em cima do Flamengo. Vamos mostrar que de virada é mais gostoso e que a nossa torcida não se chama ‘fiel' por acaso”.

Hebert Neri/ MF Press Global