Musa do Grêmio Stefanie Barbosa revela suas fantasias

Stefanie Barbosa imediatamente atrai olhares por onde quer que passe. A Musa do Grêmio e estudante de direito chama tanta atenção que chegou até a ser apelidada de “Beleza Sobrenatural” em Porto Alegre, cidade aonde vive. Ela é a beldade do mês no site Diamond Brazil e realizou um ensaio fotográfico de tirar o fôlego.

Em entrevista, Stefanie revela suas fantasias e segredos para manter o corpão: 101cm de quadril, 67 de cintura, 80 de busto distribuídos em 1,64m de altura. Confira:

Sabemos que você faz muito sucesso diante dos fãs pela sua beleza, o que faz para cuidar do corpo?

Para cuidar do corpo eu treino musculação 3x na semana, tento me alimentar de maneira correta, mas nada de dietas restritas. Alguns procedimentos como drenagem , mas não sempre.

Qual a parte do seu corpo você mais gosta?

Gosto bastante do meu bumbum e coxas.

Quais as qualidades que um homem precisa ter para te conquistar?

Precisa ser quietinho, não gosto dos caras muito cheios de amigas nem muito baladeiros, por exemplo. Além disso tem que ser sincero (Muito sincero!)...

Como convive com as cantadas?

Quando a cantada vem em forma de elogios eu confesso que fico encabulada, mas gosto. Toda mulher gosta. Aquelas mais insistentes e invasivas não.

Já beijou mulheres? Como foi?

Já beijei mulheres sim. Isso ainda acontece depois de algumas tequilas, minha amigas que o digam.

Você tem alguma fantasia que ainda não tenha realizado? Qual?

Já realizei a maioria das minhas fantasias, foi acontecendo ao natural... tenho uma fantasia ainda por realizar, mas eu prefiro realizar primeiro e contar depois. Já realizei transar no banheiro do cursinho por exemplo.