Musa do Pará é confirmada no carnaval de SP

Michele Neres será destaque da Unidos do Peruche.

O ano ainda nem começou, mas para Michele Neres está de vento em polpa. Isto porque a gata que recebeu a faixa de Musa do Pará no ano passado e quando achou que era tudo, foi surpreendida pela sondagem para ser uma das beldades da filial do samba em seu desfile neste ano. “Foi uma surpresa maravilhosa, eu sempre quis desfilar me imaginava desfilando” afirma.

Agora a gata intensificou ainda mais seus treinos e dieta para segundo ela mesma apresentar seu melhor shape na avenida.

Sem duvida alguma será de muita inspiração já que Michele afirma que sua maior negociação com a escola agora é deixar a fantasia com o menor tamanho possível, ela que afirma ser praticamente uma naturalista.

(ETEventos)