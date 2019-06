Musa do Santos exibe o corpão em praia nordestina

Com um bebê de 7 meses, Larissa Franco está com tudo em cima. A gata viajou para fazer um trabalho no Maranhão e aproveitou para retocar o bronzeado em uma das belíssimas praias da região. A Musa do Santos exibiu o corpão durante ensaio fotográfico e falou sobre os benefícios que recebeu com a chegada da maternidade.

"Se eu soubesse que a maternidade faz tão bem para a mulher eu teria sido mãe mais cedo. Estou me sentindo tão maravilhosa que não posso perceber a presença de uma luz, do sol, da lua, da câmera e pronto, já quero me exibir toda. Muita gente achou, na época que engravidei, que eu não conseguiria voltar com o corpo ou que não teria mais tempo para mim. Estou dividindo o meu tempo entre casa, filho trabalho e seguir plena batendo um bolão por aí", disparou ela aos risos.

Para provar que está tudo em ordem, Larissa está negociando com uma revista masculina e poderá ser vista como veio ao mundo na edição de agosto, sem retoques.

"As pessoas não acreditam que é possível voltar ao corpo ou conquistar uma forma ainda melhor depois da gravidez. Não sou 'rata' de academia e não mantenho uma dieta restritiva para manter tudo no lugar, é genética associada com a maternidade. Está tudo tão bem, obrigada, que estou negociando com a revista masculina e pode ser que eu esteja na edição de agosto, minha única exigência é que não seja feito nenhum retoque nas minhas fotos", revelou.