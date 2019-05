Musa dos clipes de funk vira empreendedora e abre Eco Lounge em Florianópolis

A modelo Michele Sensolo, conhecida por ser musa de clipes de funk de cantores como MC Kevinho e Delano, resolveu agregar ao seu currículo algo diferente e entrar de cabeça no mundo do empreendedorismo.

Dona de uma beleza singular, que não apenas chamou atenção nos clipes, mas estampou os principais portais como o Bella da Semana, a loira agora investe no "Chai EcoLounge”, que combina arte, gastronomia, música e natureza.

O empreendimento fica em Florianópolis, na paradisíaca praia de Morro das Pedras, e está movimentando a região com shows e eventos:"no momento estamos trabalhando com shows, mas queremos trabalhar com todo tipo de evento casamento, eventos empresariais, aniversário de casamento e confraternizações de empresa. Queremos focar nisso por hora e futuramente abrir lounge”, revela.

No entanto, a loira revela que não vai abandonar a vida artística: “não é porque eu tenho me dedicado aos negócios que vou deixar de fazer ensaios fotográficos ou de aceitar convites para trabalhar como atriz ou modelo, não mesmo. Amo tudo que eu faço e acredito que nós mulheres podemos ser multifuncionais e fazer tudo que quisermos”.