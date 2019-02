Musa Fitness Milla Summers revela seus segredos para ter disposição no dia a dia e na academia

Musa da Gaviões da Fiel, Milla Summers conta seus segredos para ter disposição para os treinos, ensaios técnicos, família e para a vida

Não é nada fácil ter pique para as atividades e rotina de trabalho e do cotidiano, familia, filhos, vida social, e ainda render bem nos treinos e levar uma vida fitness. Qual seria o segredo para manter a boa forma e a disposição para encarar todos esses desafios?

Milla Summers, que além de musa fitness e advogada, virá este ano como musa do carnaval na Gaviões da Fiel, revelou o seu segredo para ter energia para todas as suas atribuições: "É muito comum no meio dos fisiculturistas o uso de produtos, ingeridos em forma líquida e oral, chamados "pré treino”, que prometem dar energia para andar a “milha extra” na malhação. No meu caso, eu opto principalmente por alternativas naturais, que me dão mais energia para levar meus treinos até o fim e cuidar da minha família, filhas e trabalhos”.

Milla Summers ensina quatro receitas de seu pré treino natural, para ajudar você a ter mais pique e disposição para ir a luta:

Pré treino natural de pepino: Indicado para quem pratica corrida e exercícios aeróbicos, esse suco de pepino e repolho ajuda a ter mais disposição e é fonte de vitaminas A, B e C, que fortalecem o sistema imunológico.

Ingredientes

2 pepinos

1 repolho roxo inteiro

250ml de água

1 copo de brotos de alfafa

Preparo: bater no liquidificador

Bomba de energia de gengibre: O gengibre tem propriedade anti-inflamatória e poder de aumentar a circulação do sangue.

Ingredientes

1 limão

3 maças

5 cenouras

um pedaço de gengibre

2 maços de salsa

250ml de água

Preparo: bater no liquidificador.

Revitalizante de pepino e aipo: reduz a dor muscular, as inflamações e os espasmos, e ajuda na hidratação do corpo.

Ingredientes

1 pepino

1 pera

3 talos de aipo

meio limão

250ml de água

Preparo: bater no liquidificador.

Booster de banana e amêndoas: aumenta a energia, acelera o metabolismo, e ainda é rico em potássio e proteínas.

Ingredientes

1/2 banana congelada

3/4 de copo americano de leite de amêndoas

1/4 de copo americano de café gelado sem acúcar

1 scoop de proteína de chocolate (whey protein)

1 porção de gelo

Preparo: bater no liquidificador.