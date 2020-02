Na contramão do samba, veja as musas que fogem do carnaval "Confesso que me aposentei do carnaval"

O carnaval traz à tona diversas musas que sempre sonharam em desfilar na avenida. São espalhados diversos ensaios luxuosos, plumas, costeiros e roupas mínimas, mas ainda há musas capas de revistas que fogem totalmente dessa tradição, como Ju Isen, Poliana de Paula, Nathy Kihara e Jessica Lopes, veja o que dizem as modelos.

Ju Isen

A modelo abandonou o carnaval em 2017 quando foi duramente criticada de pois que acidentalmente mostrou suas partes íntimas ao vivo em um especial na TV. “Me aposentei do Carnaval”, confessou.

Poliana de Paula

Poliana já estampou capas das principais revistas masculinas do mundo, como a Playboy Itália, Portugal, Espanha, FHM Austrália, Diamond Brazil e outros, e mesmo assim não perde tempo com o carnaval. “Passo mais tempo fora do Brasil, prefiro viajar para outro país nessa época ou apenas assistir de camarote os bloquinhos do trio”, disparou.

Nathy Kihara

A atual coelhinha da Playboy está no Brasil, porém passa bem longe da folia. Ela já posou para a revista Sexy e Playboy Portugal. “Já recebi convites, mas recuso. É muito trabalhoso, tenho muitos trabalhos fotográficos na agenda e não consigo adequar aos ensaios, além disso prefiro curtir de fora”.

Jessica Lopes

A famosa Peladona de Congonhas também não participa do carnaval desde 2016. Segundo a modelo, ela já perdeu muito dinheiro quando desfilava. “Os gastos passavam de R$ 300 mil reais, não vale a pena”.