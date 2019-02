Nanny Azevedo esbanja sensualidade em ensaio de lingerie de luxo

A modelo, dançarina e influenciadora digital Nanny Azevedo esbanja sensualidade e estampa nova coleção de lingeries de luxo da Vipagi

Nanny Azevedo ficou conhecida em todo o Brasil por suas participações como bailarina do Legendários e do do Domingão do Faustão, no quadro Ding Dong. Agora como influenciadora digital, com mais de 440 mil seguidores, a modelo encanta na rede social ostentando boa forma e looks de moda fitness, praia e lingerie.

A bailarina foi escolhida para estampar a nova coleção de lingeries de luxo da Vipagi, que traz uma proposta diferenciada de fashion underwear, exclusiva. A estilista responsável pelas peças, Alessandra Chaves, falou sobre o conceito das peças usadas por Nanny: “O conjunto Preto é formado por um soutien sem bojo super confortável, modelo lenço, com strappy frontal e fio com detalhes estratégicos em fita de cetim. O robe longo em tule ultra glamoroso deixa o look ousado e sensual”.

Esbanjando sensualidade, a modelo realizou o ensaio em um ambiente luxuoso, cercado de requinte, que evidencia a proposta de uma lingerie glamourosa, mas ao mesmo tempo que flerta com a ousadia, a sensualidade e o bom gosto.