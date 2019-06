Natacha Horana manda indireta na rede social e deixa seguidores curiosos

Natacha Horana deixou os seus seguidores intrigados com uma super indireta que postou em suas redes sociais, que gerou centenas de comentários.

No post a loira dizia: “desculpa visualizar e não responder vou tomar mais cuidado para não visualizar” e deixou os fãs intrigados pensando para quem seria o texto.

Natacha esclarece: “Não foi pra um ‘alguém' específico. Foi mais pra aquelas pessoas que te veem online e ficam enchendo o saco, achando que você não quer responder.

Mas eles não percebem que a gente trabalha pelo celular também, que estamos resolvendo várias coisas e nem sempre podemos dar atenção imediata”, revela.

Perguntada o motivo do desabafo, Natacha conta que nada disso tem a ver com isolamento e sim com um aviso geral: “Sou muito sociável, mas tem hora que não dá pra responder a todos. Não tem a ver com querer me isolar, má vontade ou arrogância minha, não sou assim. Eu só aproveitei a rede social como uma maneira de dar o recado que precisava sem expôr as pessoas. Assim ninguém se machuca (risos)”, disse em tom descontraído.