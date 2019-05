Noiva de Leandrinho Barbosa arrasa em ensaio para editorial de noivas

A top model internacional Talita Rocca deslumbra em ensaio para editorial de noivas e fala sobre as expectativas e o vestido do casamento com Leandrinho que acontece dia 6 de julho

A top model internacional Talita Rocca está há poucos dias da cerimônia do seu casamento com o astro da NBA Leandrinho Barbosa, e todos os preparativos estão sendo feitos para o evento que vai reunir famosos como Gabriel Medina, Kaká, Thiago Silva e Emerson Sheik.

No clima do mês das noivas e na expectativa para o seu grande dia que virá em breve, 6 de julho, Talita Rocca realizou um ensaio fotográfico editorial de moda noivas da estilista Fernanda Di Benedetti: “existe uma grande diferença entre os ensaios habituais como modelo e fazer um ensaio noiva. Essa questão agora tem um significado muito especial para mim, nesta altura em que estou às vésperas do meu casamento, mas além disso o mindset de um ensaio noiva é totalmente diferente de todos os demais tipos de trabalhos como modelo”.

A estilista Fernanda Di Benedetti revela gratidão por ter sido escolhida também para fazer o vestido de noiva do casamento, que permanece em segredo: “a Talita acabou por gostar de um dos modelos que eu criei e gostou do meu jeito, do caimento e corte e do tratamento dispensado por mim. Então quando ela decidiu se casar ela nos procurou pra fazer o vestido dela que também é pra casamento na praia mas não é semelhante ao que ela fez o editorial, mas serviu para que ela visse que eu como estilista teria condição de compreender o sonho e a visão dela através da moda. Desenhei um modelo exclusivo para ela e estou muito grata por ter sido escolhida”.

No final desse mês, Talita fará a última prova de seu vestido de noiva que foi desenhado pensando na dinâmica de um casamento na praia: "não será nada princesa, é uma mistura de romântico com sexy", entrega.