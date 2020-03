O Musa do Brasil 2020 está a todo vapor e aos poucos começa a divulgar as musas eleitas para a edição desse ano

Vinda de Criciúma-SC, Andreia Menegon (24) foi a selecionada pela organização do projeto para representar a beleza de seu estado e ostentará o título de musa do estado de Santa Catarina em 2020.

Andreia decidiu se inscrever no projeto após receber incentivo de amigos e familiares: “Sempre quis me tornar uma musa, as pessoas comentavam bastante sobre minha beleza, então decidi me candidatar. Foi com grande surpresa que recebi a notícia de ter sido selecionada para representar Santa Catarina, quase desmaiei de emoção!”, afirmou durante ensaio fotográfico para uma famosa marca de roupas da região.

A musa, que é proprietária de uma rede de clínicas de estética na região Sul do país, sabe bem a importância de estar sempre satisfeita com sua beleza e consigo mesma e manda um recado para todas as mulheres.

“Acredito que estar bem consigo mesma, seja uma das principais dicas que eu deixo para minhas clientes. Temos que fazer de tudo para elevar a nossa autoestima e nada melhor que tratamentos estéticos para deixar tudo em cima e durinho. Quero minhas clientes cada vez mais lindas e gostosas, assim como eu.”, disse aos risos.

O Musa do Brasil elege 27 musas representantes de cada um dos estados do país. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de setembro em São Paulo.

Para conhecer mais sobre o projeto acesse http://www.musadobrasil.com.br