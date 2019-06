Paranaense Isa Casé é a nova Bella da Semana

Curitibana de vinte anos esbanja sensualidade em ensaio exclusivo para a a maior revista masculina do país

Com apenas vinte aninhos e muita atitude, a curitibana Isa Casé esbanjou muita sensualidade em seu ensaio inédito para o Bella da Semana.

Isa conta que este foi o primeiro ensaio sensual de sua carreira como modelo e que trata o assunto com muita naturalidade. “Acho que as pessoas têm muito tabu contra o corpo ainda. Vejo muita normalidade em tudo isso. Aliás, todo sabe como é um corpo feminino. Só variam as formas. Acho uma obra de arte, acho lindo, e não vejo problema nenhum no nu”.

A modelo revela que não faz academia e que não se priva de nada. “Ultimamente não estou muito focada em manter a forma. Sempre como o que me dá vontade, sem restrições”.

Para Isa o homem ideal tem que ser divertido, ter bom papo e ser inteligente. “Homem cheiroso ganha pontos positivos também”. A modelo revela que já levou cantada de outras mulheres, mas que não deu muita bola. “Recusei com toda educação do mundo. Mulheres não me atraem”.