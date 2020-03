Patricia Castro faz sucesso como musa torcedora do Cruzeiro

A musa Patrícia Castro faz sucesso por onde passa e encanta nas redes sociais com sua beleza que desperta a atenção de todos os seus seguidores.

A gata que é mineira da pequena cidade Unaí-MG, município de apenas 84 mil habitantes. Mãe de dois meninos, Patrícia Castro, de 26 anos, é uma apaixonada por futebol e por isso já concorreu para ser Musa do Cruzeiro pelo concurso Musa do Brasileirão e também posa para muitas fotos com camisas de times devido a parcerias com lojas esportivas. Além disso, a beldade também já foi eleita a Musa do Boné na sua cidade.

Sobre seu grande amor no futebol, o Cruzeiro, Patrícia disse um pouco sobre qual foi a emoção de ter concorrido para ser a musa do seu time do coração. “Um misto de emoções, porque amo futebol e principalmente o meu Cruzeiro. Não imaginava ter a repercussão que tive quando concorri para ser musa e me tornei modelo fotográfica a partir disso”, declarou Patrícia Castro.