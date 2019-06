Qual a lingerie ideal para o dia dos namorados?

O Dia dos Namorados tem grande apelo emocional e comercial, mas também é uma excelente oportunidade para reacender as chamas da paixão e transformar a noite do 12 de junho em um momento inesquecível para o casal. A data, além de jantares, chocolates e flores, é a desculpa perfeita para investir em lingeries que tenham um toque de sensualidade e requinte.

A estilista Alessandra Chaves, da Vipagi Lingerie, ressalta que para encontrar a lingerie ideal para celebrar a data a dois é preciso levar em consideração a individualidade de cada mulher: “A lingerie ideal para o Dia dos Namorados é aquela que combina com o estilo, personalidade, intenção e características de cada uma. Muitas vezes subestimada por alguns, a lingerie empodera a mulher e eleva sua autoestima, o que se reflete também na sua atitude com o parceiro. Investir em lingerie para a ocasião é investir também no relacionamento”, revela.

Alessandra dá dicas de lingeries para cada mulher:

Robes

Para aquelas que gostam de fazer um suspense e despertar a curiosidade no parceiro, o robe é uma peça ideal antes da noite começar. Lembrando que tem robe curto e robe longo vai do gosto e intenções de cada uma.

Strappy

Os conjuntos com strappy deixam as peças mais sensuais e ousadas, para aquelas que gostam de lingerie diferenciados é uma ótima opção.

Camisolas

Outra sugestão são as camisolas que podem ser longas ou curtas, elas possuem uma sensualidade peculiar. Já os conjuntos lingerie rendado sem bojo evidenciam o formato natural dos seios.

A estilista no entanto frisa qual a melhor dica para as mulheres nesta data na hora da escolha da lingerie: “o que realmente importa é estar se sentindo bem e a vontade no lingerie. O mais importante é se sentir bem”, conclui.