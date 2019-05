Quanto maior o tamanho dos seios menos as mulheres malham, afirma estudo

Mulheres que tem seios grandes costumam evitar atividades físicas de maior impacto, como corridas e treinos aeróbicos. Seja por dor, incômodo ou simplesmente pelo desconforto causado pelo balanço. Um estudo publicado no Journal of Science and Medicine in Sports demonstrou que quanto maior o tamanho do busto, menos as mulheres eram adeptas da prática esportiva.

A modelo Michele Sensolo, sensação do momento dos clipes de funk da internet e capa de revistas masculinas, confirma que os pesquisadores acertaram: "Então por isso que eu malho, mas não com a mesma intensidade que muitas, pois meus seios embora não sejam grandes, já sinto certo impacto”.

Michele Sensolo no entanto afirma que treina em média intensidade, mas não deixa de fazer seus exercícios: "Acho que meus seios não são muito grandes nem pequenos, são meio a meio. Eu tenho próteses de silicone o que deixa eles mais durinhos e faz com que balancem menos. Por isso eu já fui correr até sem top. Os meus seios não dão trabalho, porque não são enormes”.