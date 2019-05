"A falta da liberdade pode dar fim a um relacionamento”, diz Ana Paula Saad

Ana Paula Saad fala sobre suas experiências com um relacionamento aberto. A modelo atualmente mora nos Estados Unidos e comemora 20 anos de carreira.

A ideia de que todo compromisso afetivo reduz a liberdade é de fato verdadeira. Com os relacionamentos vem as “obrigações" de ambas as partes e alguns consideram que junto venham algumas amarras. Com a crescente demanda por liberdade, muitos tem partido da premissa de que somos seres totalmente livres, até estarmos presos a um compromisso. Mas será isso verdade?

Em resposta a essa questão, a modelo e influencer, especialista em relacionamentos Ana Paula Saad relata que na sua opinião o segredo para manter um relacionamento pode estar na liberdade: "Nos dias de hoje, em que todos prezam pela liberdade, o segredo para manter o relacionamento é ser livre e dar liberdade ao parceiro”.

Ainda que seja um posicionamento polêmico, existe desde a década de 70 uma corrente que acredita no “amor livre” e em relacionamentos abertos como forma de não privação das liberdades individuais. Sobre essa linha de pensamento, que ainda encontra adeptos nos dias de hoje, Ana Paula Saad toma como base a própria experiência: “Houve um ponto em que não só o casamento ficou desacreditado, mas os relacionamentos de casal também começaram a ser vistos como um freio à liberdade e então surgiram os relacionamentos abertos. Tive um relacionamento aberto. Eu ficava com quem queria e ele também. Durou 8 anos e nos amávamos muito. Hoje em dia 8 anos já é muito, então durou bem.”

A modelo aponta que a falta de liberdade pode dar brechas a alegados motivos de traição e que é melhor deixar o parceiro livre como forma de manter o relacionamento vivo: "Essa questão de traição, prendendo o homem ou não ele vai fazer. Marcação e privar o parceiro de ter liberdade não é a solução, pelo contrário. Se o homem quiser trair, vai fazer escondido. Então deixo-o bem solto que aí ele me valoriza mais e vai pensar duas vezes antes de pegar outra. Não estou dizendo que a solução definitiva é um relacionamento aberto, como eu tive, mas que os parceiros devem se dar mais espaço e não tentar anular quem o outro é, além de não agir como se o outro fosse sua propriedade ”.

Ana Paula é considerada um ícone da beleza. A ex musa do São Paulo Futebol Clube atualmente mora nos Estados Unidos, tem 20 anos de carreira e já estampou as mais famosas revistas masculinas, como a Sexy e a Playboy.