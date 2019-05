Sem intervenções cirúrgicas, modelo brasileira e sósia de Penélope Cruz faz ensaio a lá Garota de Ipanema

Wanessa Moura venceu a disputa exibindo o melhor ensaio com o tema Garota de Ipanema. Suas fotos receberam mais de 75 mil curtidas.

A modelo internacional Wanessa Moura, 26 anos, é reconhecida como a nova Musa de Ipanema 2019, tirando o posto de sua antecessora, Nathy Kihara.

Wanessa já foi confundida como sósia da atriz hollywoodiana Penélope Cruz e, por conta da suposta semelhança, ela fez diversas campanhas para marcas no Oriente Médio. Apesar de ser a nova musa de um dos locais mais famosos no mundo do Rio de Janeiro, ela diz que não se parece com a atriz. “Quando fazia testes para campanhas sempre me perguntavam se eu tinha algum parentesco com Penelope Cruz, ou se eu a conhecia. Não me acho parecida com ela”, fala.

A nova edição do concurso começou nas redes sociais, ao eleger a modelo com melhor ensaio feito inspirado na música Garota de Ipanema, sucesso de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Escolhida como ensaio mais inspirador, Wanessa venceu a concorrência ao divulgar fotos em um ateliê de pintura e quadros com a letra da música eternizada para o Brasil. O concurso já contemplou nomes como Talita Cogo e Nathy Kihara, ambas realizaram ensaios polêmicos para edições da revista Playboy.

Entretanto, Wanessa já revelou não querer posar nua. “Tenho trabalho consolidado como modelo, a nudez nunca me inspirou”.