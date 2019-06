Sem perder a pose, Musa do Ceará posa sensual e fala sobre a relação com os três filhos

Mãe de três filhos, duas meninas de 15 e 11 anos, e um menino de 14, Carla Pagani é a típica mulher brasileira. Além dos trabalhos como modelo, a morena cuida da casa e dos filhos sem perder a pose.

“Fui mãe com 18 anos e não me enterrei em casa. Filho nunca me impediu de perseguir os meus sonhos e batalhar por eles, pelo contrário, foi o que me deu coragem e força para lutar por cada objetivo que eu tinha. Estou lutando bravamente para conquistar o lugar que é meu, o tão sonhado lugar. Faço o café, coloco todo mundo pra escola, cuido da casa e saio para a batalha diária. Pra quê academia? Não sobra tempo. A minha vida é uma maratona”, contou.

Convidada para posar nua, a gata revela que não tiraria a roupa por dinheiro nenhum, apesar de já ter recebido uma boa proposta.

“Fui convidada duas vezes para posar nua e recusei! Admiro quem tem coragem de tirar a roupa para um trabalho assim, mas eu não tenho coragem e nem vontade de fazer. O último convite veio acompanhado de uma boa proposta, mas não é o meu objetivo. As pessoas precisam parar de associar um trabalho sensual, como o que eu fiz para a marca, com a nudez de uma revista, são coisas completamente diferentes”, revelou ela.